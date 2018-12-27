黃國昌民事求償 沒憑無據

2018年12月27日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

立委黃國昌指控《中國時報》涉嫌違反選罷法、刑法加重誹謗罪，士林地檢署前年已不起訴，並經高檢署駁回再議確定。但黃另提民事訴訟，高院26日判決《中國時報》賠償50萬元並登報道歉；《中國時報》表示，刑事已認為無惡意誹謗，對民事的判決結果不服，強調「一定會上訴到底」。

中時報導未涉犯選罷法

《中國時報》2015年12月以「養雞種樹？黃國昌謊言被戳破」為標題，報導黃國昌岳父赴大陸山東投資上億元一事，事後黃國昌控告《旺旺中時媒體集團》5名高層主管涉嫌違反公職人員選罷法意圖使人不當選、刑法加重誹謗等罪。

士檢經傳喚《中天電視》及《中國時報》編輯部相關主管查證後，認定旺中集團在報導該則新聞過程，並未涉犯違反選罷法、加重誹謗罪的故意，於前年7月偵查終結，將全案不起訴。

黃國昌不服向高檢署聲請再議，指控旺中集團有誹謗故意，故意迴避查證義務，具有惡意存在，甚至指旺中集團不滿他在國家通訊傳播委員會審議併購中嘉系統案時，參與「反媒體壟斷運動」，因此長期抹黑他。

高檢指黃控誹謗屬臆測

高檢署認定，媒體處理新聞匆促下，縱應負較高的查證義務，但並非可遽謂媒體必定不會發生錯誤，難認媒體係故意迴避合理之查證義務，因此黃國昌再議指媒體具有惡意，有誹謗之故意，屬於臆測。

另高檢署指出，黃國昌指旺中集團不滿他在國家通訊傳播委員會審議併購中嘉系統案時，參與「反媒體壟斷運動」，因此「長期」抹黑他，這部分與黃控告《中國時報》不實報導其岳父投資，違反選罷法、加重誹謗無關。

不過，黃再提民事訴訟，一審判中時須賠償，高院昨認定一審沒有違誤，維持原判決，《中國時報》尊重合議庭看法，但強調刑事已認定沒有惡意誹謗，決定再上訴到最高法院。

(中國時報)