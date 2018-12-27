威力彩獨得16.5億 霸氣捐6000萬做公益

2018年12月27日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

威力彩上月初在花蓮市「金多寶投注站」開出16.5億元頭獎，是今年單注最高獎金，也改寫宜花東最高頭獎金額紀錄，幸運得主委託台彩總經理蔡國基致贈168萬元大紅包給投注站店家，店家也大方發送200份彩券供民眾沾沾喜氣。

蔡國基說，獨得16.5億的中獎人是當地自營業者，一直都有買彩券做公益的習慣，當天上班途中經過富強路金多寶投注站，順手買了100元威力彩電腦選號，幸運抱回大獎，為感謝店家帶來的幸運，26日委託台彩代贈168萬大紅包給店家，也捐贈6千萬給中國信託慈善基金會統籌分配給社福單位。

「買彩券就要來花蓮！」蔡國基說，財神爺今年特別眷顧花蓮，從年頭旺到年尾，過年期間花蓮「奇蹟般」連開4頭獎，年末又再開了威力彩超級大獎，26日也召集花蓮「頭獎店家」齊聚一堂，盼財神爺持續眷顧花蓮，他還轉述這次得獎人對鄉親的鼓勵：「有買有希望，下一個就是你！」

金多寶老闆吳家禎昨天準備200份威力彩券、烤乳豬及包子回饋民眾。她說，花蓮從來沒有開出這麼大的獎，很恭喜這位幸運兒，開出頭獎後店裡生意變很好，大家都想沾沾頭獎喜氣，不少人指名要買威力彩。

領彩券隊伍最前面為詹姓一家三口，詹姓民眾與父母就住在彩券行附近，聽說社區內開出頭獎，距離大獎這麼靠近，大家都說覺得很榮幸，一早不到7點就來排隊，希望可以成為下一位幸運得主。

台灣彩券公司除了致力公益彩券販售外，也鼓勵中獎人捐贈獎金參與社會公益，從2007年至2018年共累積中獎人捐款48.4億元，捐助超過200個社福單位及公益團體、20個縣市政府，執行超過800個社福方案，全台灣已有高達554萬人次的弱勢族群受惠，落實買彩券作愛心的初衷。

(中國時報)