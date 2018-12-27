講師自立門戶 以太幣吸金2億

2018年12月27日 04:10 中國時報 陳志賢 、 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

今年8月才被新北地院依違反銀行法判刑8年的馬勝吸金集團前講師廖泰宇，涉嫌自立門戶成立「以太幣」（Ether）投資團隊，以老鼠會形式招攬投資吸金逾2億元，台北地檢署昨指揮調查局北機站，兵分15路搜索並約談廖泰宇等11嫌到案，另傳喚10名證人，漏夜偵訊。

42歲的廖泰宇曾以泰旺企管顧問公司董事長身分接受訪問，自稱原為口吃患者，靠閱讀5000本書、14年投資逾300萬元，向號稱激發潛能的大師安東尼羅賓等人學習，從19歲月入不到2萬元，到31歲已經月入近200萬元。

檢調獲報，以廖泰宇為首的吸金集團，從2016年開始迄今，共推出2種全球性的投資方案，分別為「凱莉星球」、「以太世界」。前者以出租電腦或手機中空餘的儲存空間為賣點；後者則是推廣投資以太幣挖礦機，2種方案的投資單位從100、200、500、1000、5000至1萬美元不等，獲利槓桿聲稱可達3至5倍，但集團卻要求投資人以高於行情的1比35兌換。

廖泰宇在全台各地廣開投資說明會招攬會員，宣稱投資以太幣可「快速回本」、「保證獲利」，他為了促使下線努力招攬會員，還設立分紅獎金，只要招攬到2名願意投資1萬美元單位的會員，就可以獲得35萬元獎金。

(中國時報)