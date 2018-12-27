情侶中刀陳屍5天 男跪姿詭異

2018年12月27日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

新北市瑞芳區猴硐貓村驚傳雙屍命案！57歲李姓男子與50歲陳姓女友被發現陳屍於柴寮路住處，警方發現，李男在床上呈現跪姿，陳女則躺在地板上，2人身上都有明顯刀傷，至少陳屍5天。警方初步研判無外力介入，現場也沒有互砍跡象，不排除有自殺可能，但確切死因尚待檢警相驗釐清。

當地周姓里長表示，25日下午5時許接獲鄰長通知，李男與陳女1周都沒出門，2人不見人影，但客廳燈卻是亮著，他得知後到現場，聞到濃濃屍臭味，於是通報警、消，警、消在晚間7時許破門而入，驚見2人雙雙陳屍在房間內。

警方指出，李男在床上呈現跪姿，胸口有刀傷，並壓著1把裁縫用剪刀，陳女則仰躺在地板，手腕也有切割傷，2人遺體都已腐爛長蛆，研判已死亡5至7日，且傷口不像是致命要害；屋內則擺設正常，現場無打鬥或遭外力入侵跡象，床上有1把美工刀，房間內有安眠藥，沒有遺書。

據了解，李男擔任裝潢工人，陳女則在猴硐擺攤販售小飾品，2人各自有過婚姻且各有小孩，離婚後交往同居10多年但未生育子女。李男因繼承祖產，住處外觀有斗大的「太古玄天宮」、「貓王公顯靈現神跡」等標語，2人共同從事命理、收驚等神壇工作。

「情侶倆感情滿好的！」鄰居表示，平時看到陳女都會打招呼，最近未曾聽見2人爭執或有任何異狀。

檢察官昨天下午前往殯儀館相驗，初步研判是李男先死、陳女後死，確切死因及過程仍待進一步釐清。

(中國時報)