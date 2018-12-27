小朋友哭哭 北市停發小提燈

2018年12月27日 01:25 中國時報 李依璇 ／台北報導 ／台北報導

砍老人年金還不夠，這次換小朋友哭哭！台北市已發放22年的元宵燈節小提燈，明年將走入歷史，觀傳局指出，根據先前i-Voting網路投票結果，因反對民眾占多數，所以明年起將不再發放小提燈。不過，前任觀傳局長陳思宇曾公開表示會維持傳統續發，但現在新任局長劉奕霆上台後，政策跟著急轉彎，昨天火速拍板決議取消。

網路投票 反對發放占多數

台北元宵燈節自1997年、陳水扁任職台北市長時，就以每年生肖為主題發送限量小提燈，因造型可愛深獲小朋友喜愛，甫推出即造成轟動，其他縣市也紛紛開始效仿。不過，近年來環保意識抬頭，有環團認為，小提燈造成環境汙染的問題，向北市府提案取消發放小提燈。

觀傳局在今年10月1日針對是否繼續發放小提燈舉辦i-Voting，最後結果有1萬1520票同意不再製作及發放小提燈，配合燈節活動持續製作及發放者小提燈選項僅得到3018票。但先前觀傳局長陳思宇表示，台北燈節活動的起源是元宵節，提燈是其中非常重要的一環，觀光委員會決議後，認為應維持傳統，還是會納入2019年的燈節規畫。

22年傳統 明年將走入歷史 只是，陳思宇下台後，觀傳局政策翻盤，決定依照投票結果，明年起不再發放小提燈，讓已發放22年的北市小提燈走入歷史。記者昨天詢問新任觀傳局長劉奕霆時，原本劉回應，已經接收到對外部單位提出的投票結果，但燈節還在籌備當中，最後的結果會在適當時機跟外界統一說明，但下午觀傳局就拍板決定停發小提燈。

柯市府上任後以「省錢還債」聞名，柯一上任就揮刀砍向老人，取消1500元的重陽敬老禮金，引發老人家強烈不滿，也成為柯這次競選連任時的罩門，沒想到，柯連任後，又將腦筋動到小朋友身上，讓已有22年的台北市元宵節小提燈走入歷史。根據公開資訊，台北燈節小提燈每年設計及製作費約460萬元，北市府去年製作10萬6000盞，發放一空。

(中國時報)