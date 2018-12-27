防堵豬瘟 侯籲勿以訛傳訛

友善列印
中國時報
／新北報導

防範非洲豬瘟，上任第二天的新北市長侯友宜26日上午前往林口永亨畜牧場及新北市肉品市場，視察廚餘養豬戶廚餘蒸煮現況及肉品市場消毒防疫工作，針對近來非洲豬瘟假消息盛傳，侯友宜說，要了解到底假新聞出自於何處，不要以訛傳訛，造成豬農損失。

侯友宜昨天前往林口永亨畜牧場，穿上防護衣視察場區作業情形，侯友宜說，中央針對小型養豬戶提出離牧政策，推廣用飼料代替廚餘，都是很好的想法，但每頭豬補助2200元並不夠，而且相關設備也需要更新，應提供更優惠的方式照顧業者。

嚴查假消息 立即回應

對於近來非洲豬瘟的假消息在台散播，被問到新北市是否有防堵措施？侯友宜表示，有一些不確實的新聞，在第一時間一定要立即回應，更要了解假新聞出自於何處，不要以訛傳訛，造成豬農損失。

侯友宜強調，非洲豬瘟是國安議題，21年前的口蹄疫造成豬農數千億元損失，非洲豬瘟絕對不可以像口蹄疫一樣，再度在台灣發生，希望大家全力以赴做好防疫。

侯友宜緊接著前往供應北北基豬肉重要來源的肉品市場視察，他表示，新北市肉品市場占全國拍賣市場的12％，可說是北北基最重要的肉品市場，防疫工作絕不能掉以輕心，因此他特別前來查看運豬車輛有沒有完整消毒，整個拍賣過程有沒有做好環境衛生的防護。

防疫一條龍 不能輕忽

侯友宜表示，防疫是「一條龍」，在境外不管是機場或是台北港，就要把疫情阻絕，絕不讓它進來；在境內，不管從養豬戶到拍賣市場也要全力防堵。

(中國時報)

小朋友哭哭 北市停發小提燈 竹縣防豬瘟 肉市豬隻測體溫

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。