竹縣防豬瘟 肉市豬隻測體溫

2018年12月27日 01:25 中國時報 莊旻靜 、邱立雅／竹縣報導 、邱立雅／竹縣報導

全台首例，不僅邊境防疫！新竹肉品市場將在明年元月份，在進出口大門設置紅外線設備，測量進出豬隻體溫，以防堵疫情蔓延，也是預防性防災。為了增進民眾防疫知識，新竹家畜疾病防治所也跟知名電商合作，推出非洲豬瘟相關訊息動漫。

除了邊境防疫 更要自保

新竹肉品市場總經理魏銘德表示，非洲豬瘟疫情已經擴散到國境的邊境，邊境防疫不可少，但肉品市場也要有自保機制，因此開先例，引進紅外線設備，以測量豬隻體溫方式，了解是否有異常狀況。

魏銘德進一步指出，非洲豬瘟感染症狀與人類感冒相似，會出現發燒、嗜睡、皮膚紅腫等狀況，測量體溫能盡速掌握疫情。新竹肉品市場平均單日約有700頭豬隻進入，若是僅有3、5隻個位數豬隻體溫較高，「尚屬合理」，但若數量達到數十隻，魏銘德說，就是明顯有異。

全台灣目前有23個肉品市場，魏銘德說，據他所知，新竹肉品市場為首間要以紅外線設備測溫之處，希望除了邊境防檢局防疫外，也能有自保機制。

新竹縣家畜疾病防治所也同時承擔防疫工作責任，為了讓民眾更了解非洲豬瘟的嚴重性，與知名電商柑仔家族合作推出非洲豬瘟相關知識的動畫與漫畫，兩種版本，放在網上供民眾閱讀，流量驚人。

電商合作動漫 加強宣導

其中漫畫更是清楚呈現非洲豬瘟的在中國爆發的歷史脈絡，並提到台灣才準備要脫離口蹄疫疫區限制，如今僅剩最後一哩路，請民眾切莫從國外私自帶回肉類與肉製品，違者將受到重罰。

(中國時報)