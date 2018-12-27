泡湯賞景 谷關跨年梨山升旗

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中國時報
／台中報導

迎接2019年，台中市政府與交通部觀光局參山國家風景區管理處，31日晚上將在谷關及梨山主辦「2019搖滾谷關‧幸福梨山」跨年晚會，打造「全台最高跨年在梨山、最暖跨年在谷關(泡湯)」2大主題，台中市副市長楊瓊瓔及觀旅局長林筱淇26日在宣傳活動上演泡湯秀，邀民眾到谷關及梨山泡湯、跨年及升旗。

全台最高精采無比

楊瓊瓔表示，這次全台最高跨年在梨山、最暖跨年在谷關，歡迎大家到谷關泡湯，享受梨山、谷關精采的跨年節目；今年11月中橫便道開放豐原客運865路公車行駛，民眾可搭865路公車上谷關及梨山跨年，市府準備50支谷關七雄健步傘，要送給搭乘865路公車的旅客。

「谷關及梨山自然風景、農產品、溫泉等相當有名，歡迎民眾來過不一樣的跨年夜！」林筱淇指出，谷關場的跨年將邀MATZKA、舒子晨、黃豪平、劉璇、知名原住民表演團體「風聲古謠樂集」等輪番上陣，現場並安排美食及互動遊樂攤位。

梨山場跨年邀請原舞曲文化藝術團、梨山七匹狼、雷滾樂團、獨立人種搖滾樂團等上場演出，現場準備50隻原風鋼管雞、互動遊戲等，精采可期。

海拔2000公尺感動升旗

隔天元旦上午8點在梨山賓館前舉辦2019元旦升旗典禮，將由副市長陳子敬帶領民眾在海拔2000公尺高山上進行升旗儀式，前100名參加升旗的民眾可獲「谷關梨山限量紀念圍巾」1條，今年谷關梨山跨年也與在地住宿業者合作，自12月24日至31日推出消費摸彩活動。

(中國時報)

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