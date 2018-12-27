藍黑結合？郭信良反嗆段宜康

2018年12月27日 01:25 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

新科台南市議長郭信良選前退出民進黨，在國民黨、無黨聯盟的支持下順利當選。事後，民進黨新潮流系立委段宜康在臉書PO文「藍黑結合，從4年前，李全教那場就開始了。」對此，郭信良26日也在臉書舉新系屏東縣長潘孟安為例，反嗆這才是「與國合作」。

段臉書PO文痛批

民進黨是台南市議會最大政黨，此次推出邱莉莉、郭清華搭擋參選正副議長。投票前一刻宣布退黨以無黨籍身分參選的郭信良，與無黨籍的林炳利，在國民黨、無黨聯盟的支持下，順利當選正副議長。

事後，段宜康在臉書PO文，指「藍黑結合，從4年前，李全教那場就開始了。」

「跟段委員報告，什麼是與國合作？」郭信良PO文說，屏東縣議會國民黨有17席、民進黨15席、無黨籍22席、台聯1席，民進黨只差國民黨2席，為何民進黨選擇不提名，自己投自己，最後讓國民黨順利同額當選？

郭信良以屏東縣長潘孟安為例，指一位得票55％的縣長，真的無法與無黨籍合作取得議長或副議長席次嗎？此種與國民黨公然合作的戲碼，為何段不敢批評，難道只因潘是新潮流系的嗎？

郭反指屏東才是

「跟段委員報告，什麼是國黑合作？」郭信良還表示，此次民進黨在台南市提名的人選有「黑背景」，民進黨內某評召還拿著副議長的位子向國民黨兜售，甚至由民進黨議長選舉關鍵人士約國民黨見面，並提出正副議長合作案，「這才是國黑合作吧！」

國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝26日也率黨團成員強調，行政院長賴清德建立的王朝，不問百姓利益，只知政黨算計，搞得民怨沸騰。為終結賴氏王朝，該黨團16位議員，無金錢、政治交易與無黨合作，就是要為人民謀福祉，為議會爭尊嚴，議題合作將完全以人民福祉為依歸。

(中國時報)