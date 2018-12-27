高雄推雙語教育 4箭齊發

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中國時報
／高雄報導

高雄市長韓國瑜說高雄賺大錢的本質是投資下一代教育、推動雙語教育，新任教育局長吳榕峯26日表示，雙語教育、教育回歸理性與照顧弱勢是未來教育三大主軸，未來將每2周帶睡袋夜宿校園，第一個地點是六龜高中。

夜宿校園 首站六龜高中

吳榕峯表示，首先要與師生當朋友，瞭解校園需要的是什麼，將選擇偏鄉有師生住校的學校優先夜宿，以行動與師生、家長相互溝通。

針對韓國瑜的雙語教育政策，他將「4箭齊發」，一是已有雙語教育雛形學校，加強與國外高中、大學連結，二是學校開托福、托益選修課程，或開選修課拿國外獎學金，三是學校聘請外師，四是無力聘僱英語教師的小校，採共師巡迴教學。

另針對想出國就學高中生，將協助學生有關SAT、TOEFL托福等考試相關課程，讓學生取得赴外大學的國外獎學金，減輕家庭負擔。

同時會加強外語教師校園教學巡迴輔導課程，解決小校無法聘任外語老師問題，同時在各區規相關雙語教育研習中心，就近讓全班學生上課。

非強制性 著重校方選擇

吳榕峯強調，仍會顧及教育本質，兼顧孩子的能力與未來的需求、家長的意見溝通，在推動雙語教育上採取彈性的方式，並非強制性，將著重學校與家長的選擇。

另兩大主軸，教育應回歸基本面，學校所有的教學與活動，應符合知識性、價值判斷與自願性，不是強迫性與訓練。照顧弱勢會針對學習弱勢兒童及家庭，優先照顧，包括午餐的補助、課後補助輔導等。

(中國時報)

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