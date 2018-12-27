1.5萬人投票 豈能代表267萬人意見

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中國時報
／綜合報導

2019台北燈節因環保考量，將取消已發放長達22年的小提燈，不少家長、小朋友相當失望，北市一位家長無奈表示，「傳統與文化沒辦法用垃圾去衡量，乾脆取消元宵算了」。至於新北市民政局明年仍將維持發放16萬個豬年小提燈，發放期程確認後會公布。

北市府今年透過公民參與平台i-Voting投票，做為明年小提燈是否發放的參考，但因大多數民眾還不熟悉i-Voting平台，上網投票的人數稀少，北市人口高達267萬人，但參與投票的人數不到1萬5000人。

60多歲的吳奶奶表示，去年帶著孫子、孫女排隊領燈，下午1點發放，中午不到就湧現人潮排隊，一家人領完後順便看花燈，在西門町逛街賞燈。她說，小提燈造型可愛，小朋友都很喜歡，元宵結束後放在家裡不僅好看又有喜氣，且傳統與文化沒辦法用垃圾去衡量，若要照這個標準，「乾脆取消元宵節算了」。

另一名家長則說，市府採網路投票，並不能代表實際民意，小提燈是台灣設計跟工藝的體現，政府就算不提供，家長也會跑去買一個塑膠的，或是改成只發外殼，讓中間的LED燈重複使用，一樣也可兼顧傳統和環保。不過，也有家長認為，台灣人環保觀念不好，不發可少點垃圾，真想要再自己去買一個就好。

新北市民政局表示，新北市升格以來每年皆編列400萬元預算，以該年生肖為主題設計製作造型提燈，深獲民眾喜愛，每年16萬個元宵節小提燈公布發放後，明年仍將維持發放16萬個豬年小提燈。

(中國時報)

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