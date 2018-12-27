豬年小提燈 北市不發了

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中國時報
／綜合報導

砍老人年金還不夠，這次換小朋友哭哭！台北市已發放22年的元宵燈節小提燈，明年將走入歷史，觀傳局指出，根據先前i-Voting網路投票結果，因反對民眾占多數，所以明年起將不再發放小提燈。新北維持原案繼續發放16萬個小提燈。

台北元宵燈節自1997年、陳水扁任職台北市長時，就以每年生肖為主題發送限量小提燈，因造型可愛深獲小朋友喜愛，甫推出即造成轟動，其他縣市也紛紛開始效仿。不過，近年來環保意識抬頭，有環團認為，小提燈造成環境汙染的問題，向北市府提案取消發放小提燈。

觀傳局在今年10月1日針對是否繼續發放小提燈舉辦i-Voting，最後結果有1萬1520票同意不再製作及發放，同意選項僅得到3018票。但先前觀傳局長陳思宇認為應維持傳統，還是會納入2019年的燈節規畫。

只是，陳思宇下台後，觀傳局政策翻盤，決定依照投票結果，明年起不再發放小提燈，讓已發放22年的北市小提燈走入歷史。記者昨天詢問新任觀傳局長劉奕廷時回應，燈節還在籌備當中，最後的結果會在適當時機跟外界統一說明，但下午觀傳局就正式拍板決定停發小提燈。

新北市民政局表示，新北市升格以來每年皆編列400萬元預算，以該年生肖為主題設計製作造型提燈，深獲民眾喜愛，每年16萬個元宵節小提燈公布發放後，隨即被民眾排隊搶領一空，預計明年仍將維持發放16萬個豬年小提燈，待發放期程確認後，會對外公布。

(中國時報)

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