五峰清泉市集競標 攤價飆7倍

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

五峰鄉清泉景區由於有張學良故居、藝術之森、三毛故居等知名景點，加以縣府致力推動五峰觀光，外地遊客絡繹不絕，讓公所設置的市集攤位相當搶手。近日公所重新遴選市集攤位，其中兩攤位置較佳，競標價格居然上看6900元，與調漲前租金價差近7倍。

五峰鄉公所近日召開桃山清泉市集遴選委員會議，在會議前15天前已公告將每攤租金1000元調漲為4500元，共計12攤。由於市集位置緊鄰各景點，市集旁就是停車場，參加遴選業者多達33組人馬，還須經過書面篩選才可進入第二輪決選。

會中邀請明新科技大學觀光學系教師等專家擔任評審，分別就是否具有原住民身份、工作經驗、廠商背景資料、產品創意、回饋計畫及商品營運計畫完整性等多項內容作為評分依據，最後在通過書面審核的25家業者中，圈選12家廠商為明年度清泉市集攤商。

審查當日鄉公所外申請攤商大排長龍，參與遴選的張先生表示，4年前高中畢業後就在竹北做燒烤，最近回老家走走，看到清泉風景區裡面市集人潮不少，想說近來景氣不佳，不如回山上開個小店，也順便可以照顧父母。

為了公平分配攤位，順序由公所以抽籤方式決定，其中最為搶手輕食區兩攤位，公所當場決定以競標的方式進行競標，以300元為一級距，以4500元起標，最後由竟喊出6900元高價定標。公所主計室主任石雅俐表示，從競標結果來看，清泉的發展已充分獲得鄉民的肯定，對於原鄉擴大就業及鄉庫的收入，已經產生實質的效益。

(中國時報)

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