禁廚餘養豬 會有配套措施

2018年12月27日 01:25 中國時報 周麗蘭 、 曹婷婷 ／綜合報導 ／綜合報導

非洲豬瘟來勢洶洶，雲林縣長張麗善25日就職後率全國之先宣布雲林將全面禁用廚餘餵豬，以廚餘養豬的農戶反彈配套措施還未出爐就禁止恐影響生計；張麗善表示，25日記者會是一種反非洲豬瘟「決心」的宣示，這幾天開完會，將會有明確的作法與時程。

雲林縣養豬頭數146萬頭，是台灣主要豬隻飼養地，張麗善25日上任舉行記者會宣布，防疫不分藍綠，不分任何黨派，為使養豬業能夠永續發展，雲林縣即日起禁止廚餘養豬。

因農委會24日才宣布宣布輔導沒有高溫蒸煮設備廚餘養豬戶改用飼料以及退場補助方案，令縣內廚餘養豬的農戶錯愕禁令來得太倉促。

張麗善26日表示，雲林縣養殖的146萬多頭豬大概有4萬多頭是吃廚餘的，宣布禁止廚餘養豬是展現防疫決心，這樣的決心不是從明天或後天才開始，防疫不能有漏洞，也不能夠有寬鬆的妥協，配套措施會和養豬農溝通。

她說，口蹄疫20年才拔針，「這不是效率」，希望大家體卹全國的養豬大業需要永續的發展，禁止廚餘養豬對台灣整個經濟發展才是好的。

張麗善解釋，若能確定廚餘完全煮熟殺菌當然沒問題，怕的是自家型的蒸煮時間不夠，公所也無法一一檢查有無煮熟，怕會成為防疫的漏洞。

她強調，相關配套措施還在研擬中，這幾天開完會以後會再對外做一個報告，要保障養豬產業永續經營，也要保障養豬戶的權益，不會作出倉促的決定。

此外，台南市長黃偉哲26日首度主持上任後第1次市政會議，針對近期非洲豬瘟議題升溫，要求市府團隊提高警覺，黃偉哲強調，這不僅是市安問題，更是國安問題，務必要超前部署，努力將豬瘟阻絕於境外。

(中國時報)