綠促重編總預算 韓不收回

2018年12月27日 01:25 中國時報 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市議會民進黨黨團26日舉行記者會，指國民黨府會雙贏完全執政就要完全負責，要求市政府收回108年總預算重編；韓國瑜表示不會收回，議長許崑源也力挺，認為預算是舊市府編列，不應選後進行政治操作。

韓國瑜表示，108年總預算已付委，收回重編可能會拖到3、4月，不足之處可透過追加減預算方式處理。

副市長李四川昨率主計處及財政局長李樑堅等人赴議會與議長許崑源溝通，許崑源表示，108年總預算案是舊市府編列，不能在選後進行政治操作，議會將進行政黨協商並協調市府，期盼在不妨礙市民權益下，正常推動市政。

民進黨總召韓賜村率黨團議員舉行「高雄發大財？預算重編，完全負責」記者會，韓賜村表示，這是給市府量身打造合身衣服的機會，讓市府團隊能到位兌現政見，透過重編預算完全負責。

陳致中表示，具體落實政策白皮書就是預算編列，要求重編預算不是為反對而反對，而是希望完全執政完全負責。

林智鴻表示衷心祝福銷農產品、雙語教育、愛情摩天輪、賽馬場等政見能落實，若不重編就代表政見是天馬行空，重編才代表真的要發展高雄經濟。

郭建盟、邱俊憲列舉嘉義市議會及高雄市議會都有退回預算案例，預算重編施政就不用再拖1年，可立馬實踐政見。

李喬如、鄭孟洳、高閔琳也說，透過預算編列說明挖石油、蓋賽馬場、拚經濟等政見。

(中國時報)