北市市場處長找嘸人 奢言提升水準

2018年12月27日 01:25 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲26日出席傳統市場評鑑成果頒獎典禮，他致詞時表示，提升北市市場和夜市水準，為此任期的重要目標，最低標準是「要讓日本觀光客敢坐下來吃飯」，不過，原本的市場處長許玄謀升任祕書處參事後，目前仍由許繼續兼任，只是市場處長遴選報名人數僅2位，結果預計1月上旬出爐。

傳統市場改建為柯文哲任內重要政見，柯昨出席「北市市集營運評鑑」典禮，頒發樂活名攤、優良市集等獎項，北市市場及攤商代表均共襄盛舉，產發局長林崇傑、許玄謀也出席參與，柯致詞時再度重申對提升市場軟硬體品質的決心。

柯文哲趁機向台下的林崇傑喊話，他說，已特別交代林，提升市場品質是這個任期要務，北市可花逾百億改建環南跟第一果菜市場，服務品質、廁所整潔當然同步提升，改掉以往「垃圾吃、垃圾大」觀念。

只是雖然柯衝勁十足，但市場處業務量龐大，處長公開遴選逾兩周，始終乏人問津，直到25日截止前，才終於勉強有2人報名。外傳高層勸進副處長陳庭輝，但陳先前否認，也坦言「這位子確實不好坐」。

據透露，北市傳統市場眾多，市場改建牽扯工程與地方人際，而且明年大龍市場等將搬遷，屆時市場處恐成「交屋中心」，前置及後續作業，業務量勢必倍增，挑戰頗為艱鉅。

(中國時報)