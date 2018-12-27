議員剛就職 蔣月惠宣布參選立委

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中國時報
／屏東報導

因聲援公勇路抵觸戶、咬傷女警的屏東縣議員蔣月惠，26日屏東地檢署以妨害公務等罪要求她出庭說明，經過近1小時訊問後，她對案情並未多加描述，但話鋒一轉、突然宣布參選下屆立委，為屏東政壇拋下一枚震撼彈。

拿下選區最高10806票、順利連任成功的蔣月惠，日前才剛宣誓就職，就決定參選立委，蔣說，這次縣議員選區共19人參選、她獲得1萬餘票，由此推論，若立委有3人參選，自己得票數可望更高。

會堅持一貫選舉模式，不插旗、不設競選總部，就在街頭拉琴兼募款，蔣月惠坦言，雖然不一定能選上，但可以拿到每票30元選舉補助，會繼續捐給羅騰園，作為弱勢照顧用。消息一出隨即引起熱烈討論，有網友留言表達支持，但也有人認為應先做好議員職責，才不會辜負選民期望。

至於妨害公務，她則輕描淡寫說，因偵查不公開、不便對案情表達意見，僅強調當天是正當防衛，不過咬傷女警是事實，防衛好像也說不過去，就待檢察官起訴與後續判決結果才能視狀況因應，並承諾會去找女警和解，希望能獲得原諒。

因日前接獲屏東縣政府解散羅騰園公文，蔣選在昨日召開理監事會，她說會將會議紀錄交給縣府及內政部，這屬於行政瑕疵，並非惡意淘空協會，就看公單位願不願意放手。

(中國時報)

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