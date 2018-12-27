游盈隆選民進黨黨魁 向阿扁請益

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中國時報
／高雄報導

參選民進黨主席的台灣民意基金會董事長游盈隆26日南下高雄向陳水扁前總統請益，他表示參選是為黨救苦救難。2人見面約1小時，他轉述陳水扁對民進黨遭遇歷史性挫敗有很多憂慮，也希望他在黨主席選舉要談幾個重點。

第一，陳前總統覺得目前民進黨的基本立場很模糊，應該回歸台灣前途決議文，強調台灣、中國一邊一國的基本立場。第二，黨內各級公職提名，應該要有黨員的意見在裡面，過去民調70％、黨員投票30％的制度要恢復。

第三，國會自主，陳前總統覺得立委沒有自主性就會成為投票部隊，黨團內部成員一言堂就沒辦法讓立委充分代表選區意見。第四，黨內總統初選要開放登記，沒有現任優先也不應該有現任優先的作法，才符合黨的民主精神。

游盈隆另轉述陳前總統憂心現在的黨政分際愈來愈模糊、黨政分工不清楚，特別是今年9月全國黨代表大會，85.6％黨代表聯署提案要特赦陳水扁，但超過500位的黨代表聯署在全代會卻被蔡英文主席逕自交付中執會研究處理。

游盈隆強調，他這次參選是為民進黨救苦救難，因為他比黨內其他人都有能力。現在黨的問題是沒有掌握民意、民心動向的能力，所以很多政策都出了問題、都不得民心，如果他是黨主席，黨在這部分會有最好的能力。

(中國時報)

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