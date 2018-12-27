挖礦集團竊電 查獲逾千台礦機

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中國時報
／台北報導

52歲男子楊孟偉，以經營的連鎖網咖、夾娃娃店為掩護，破壞電表後，在店內暗設「挖礦場」大挖比特幣等虛擬貨幣牟利。刑事局首度破獲此企業化的竊電挖礦集團，將楊嫌、水電師傅、工程師等13人逮捕，查獲1166台挖礦機、383顆乙太幣等初估每月竊電至少達200多萬元。檢方複訊後，諭令楊嫌30萬元交保。

台電在今年6月發現，桃園數家網咖用電量出現異常，每月應達2、30萬元左右的電費，店家卻僅繳2萬多元，還有房東向抄表員反映，樓上沒人住，卻一直聽到嗡嗡的聲響，皆令台電懷疑有人竊電而向警方報案。

警方調查，楊嫌在桃園、新北、新竹等地，以人頭投資、經營30多間網咖、近10家夾娃娃店，並從去年9月起，要總公司的古姓水電師傅破壞電表外的封圈封印鎖，私自轉接線路使電表無法計量，藉此減少電費支出。

楊嫌後來看虛擬貨幣正夯，於是購買大批螞蟻礦機及顯示卡組裝成挖礦機，利用旗下營業場所的樓上及後方暗藏挖礦場。不料，今年比特幣的價格從最高的60萬元台幣，一路崩跌至11萬，在不符成本下，楊嫌只得改挖乙太幣。

警方兵分17處搜索，其中中壢一家夾娃娃店就暗藏了590台挖礦機。警方將楊嫌、公司幹部、工程師、水電師傅等13人拘提到案，共查扣竊電礦場內的各種挖礦設備及挖礦機1166台，訊後，依竊盜、詐欺、組織等罪嫌移送法辦。

(中國時報)

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