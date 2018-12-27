基市送新生兒繪本禮袋

2018年12月27日 01:25 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市政府為了讓新生兒從0歲起培養閱讀習慣，市長林右昌與文化局長陳靜萍、民政處副處長陳智昌26日在市府舉行記者會，指出明年元旦起，凡當年度基隆市的新生兒都可在登記戶口時，一併領取1份閱讀禮袋，內有繪本及新手爸媽手冊，推動親子閱讀風氣。

「閱讀就跟喝牛奶一樣很重要！」林右昌表示，為了讓基隆市的小朋友從0歲起就培養閱讀習慣，市府在禮袋裡特別致贈精美繪本，希望透過這些有趣的繪本，讓所有的新生兒都獲得市府的支持與關心。

陳靜萍指出，基隆市自2009年開始舉辦閱讀起步走活動，每年度發放閱讀禮袋，裡面包含精選繪本書與新手父母手冊，讓每位爸媽可以快速上手帶著小朋友共讀，同時禮袋也可作為閱讀書袋，鼓勵民眾到圖書館借閱圖書。

陳靜萍說明，閱讀禮袋內還附有保母津貼、親子館等宣傳資訊，讓新手爸媽能第一時間獲得育兒相關資訊，了解有哪些相關資源可以利用。

陳智昌說，往年發放方式多為配合圖書館活動發放，為了擴大普及率，明年度起結合各區戶政事務所發放閱讀禮袋，讓市民在戶政臨櫃申報新生兒出生登記時一併領取，使閱讀服務更加便民，節省民眾的時間。

陳智昌指出，為了使為民服務更加整合，新生兒父母同時也可在領取禮袋時，一併申請生育獎勵金，新生兒的父或母在基隆市設籍滿1年者，也可在戶政臨櫃窗口一併申請一胎為2萬元。

(中國時報)