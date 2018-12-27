彰化不二家走進歷史 改名不二坊

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中國時報
／彰化報導

彰化名店「不二家」，從1972年就申請商業登記並獲核准設立，近年來烘培的蛋黃酥爆紅，店名卻並沒有註冊商標，日商「不二家」餅行採取法律行動，老店不得已，只好將使用近半個世紀店號改名「不二坊」，引起驚嘆！但生意仍很好，代購個體戶還是滿街遊走。

彰化市名店「不二家」近年來爆紅，每年中秋前吸引大排長龍，原本親切的社區小店，排隊到天昏地暗，更衍生代購個體戶滿街遊走，每盒240元漲到280元，還是很多人買帳。

今年更誇張，吃不到還引起報復，衝進去潑紅漆，半夜懸掛喪家用的白蓮燈等，引來警方偵辦，更勞動交通警察增加維持交通秩序的勤務，但也帶動讓中正路販售蛋黃酥店家如雨後春筍出現。

彰化不二家從1972年向彰化縣政府申請登記，並獲准設立，但只有登記商號，卻沒有註冊商標；智慧財產局表示，早在1953年就有日商註冊「不二家」商標了。

日商近來採取法律行動，店家忍痛改了這深入人心的店名，不二家申請登記異動，12月6日異動核准，近日招牌全換，店門口也張貼更名公告，「108年1月1日本店不二家將更名『不二坊』繼續服務」。換招牌讓不少人傻眼，但死忠粉絲說，店名不重要，重要是品質，代購業者還是繼續在街頭兜售。

(中國時報)

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