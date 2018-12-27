富樂夢 把兒童畫作帶到日本

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中國時報
／台南報導

帶著孩子畫作走出國門！富樂夢教育基金會長年透過免費課後英語輔導，提升弱勢孩子學習力，2016年起與日本神奈川縣美術協會合作，每年透過徵件徵選30幅作品赴日展出，今年就有2幅畫作獲獎，幫助孩子找到成就感，2019年以「未來生活」為主題徵件，希望讓各國看見台灣新世代對未來生活的美好想像。

富樂夢教育基金會學園長唐雅慧表示，富樂夢因在日本也設有據點，2016年獲日本神奈川縣美術協會邀請，將台灣徵選優秀作品送到日本展出，台灣囝仔在富樂夢牽線下，從2016年到2018年已有逾千位小朋友參加甄選，作品也頗受日本美術界肯定，數次奪得日本縣展JUNIOR賞（青少年獎）、潛力獎、創意獎等殊榮，每一屆都看見台灣孩子豐沛創意。

神奈川縣展由日本神奈川縣美術家協會主辦，第1屆縣展於1962年在橫濱高島屋舉行，該會積極邀請韓國、蒙古等各國作品參展，「國際藝術交流」成為該展覽重要主題。1980年協會成立「KENTEN Junior」，在縣展中成立少年展區，專責促成世界少年世代的創作交流，希望藉此展區的展覽及相關研討會，讓日本少年與各國少年多方交流。

2019年以「let’s go future-未來╳生活」為主題，負責執行的富樂夢觀光工廠主任王郁芳表示，希望透過孩子畫筆讓世界各國看見台灣新世代心中對未來美好生活的想像，吸引更多人來台灣交流。只要18歲以下都可參加徵選，即日起徵件至2019年1月31日止，將由基金會邀美術專家評選出30名佳作，送件至日神奈川縣美術家協會，並由主辦單位做最後決選。

(中國時報)

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