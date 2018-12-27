改善風飛砂 饒視察水覆蓋工程

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中國時報
／台東報導

目前正值風飛砂好發期，甫上任的台東縣長饒慶鈴，26日視察水覆蓋施作工程時表示，未來仍與繼續與八河局合作，對於八河局提議植樹補強，縣府將會召開跨局處會議協調，希望能夠逐步改善風飛砂對縣民生活造成的困擾。

攸關台東市民生活品質的風飛砂，近年來雖然獲改善，但依舊困擾著台東鄉親，上任第2天，饒慶鈴非常重視風砂防制問題，昨天由水利署第八河川局長蔡宗憲及環保局代理局長謝清泉陪同，到中華大橋上視察水覆蓋工程施作情形。

饒慶鈴表示，台東市居民每到東北季風時期，常常飽受揚塵之苦，近年來在第八河川局與縣府環保局配合下，揚塵日已由9年前的每年31天降至個位數，尤其今年僅出現2天，顯示水覆蓋工程發揮極大功效。

不過，鹿野、關山一帶流域，近來風砂揚塵較嚴重，主要是裸露面積太大、河床逐年加高，增加施作困難，希望第八河川局協助，共同努力克服。

第八河川局管理課長姚敏郎表示，近年與台東縣環保局共同努力改善台東市、關山及鹿野等地風飛沙問題，並依各段狀況，以水覆蓋、綠覆蓋、植生造林等方式，減低風飛沙影響範圍，覆蓋面積達287公頃。

姚敏郎指出，考量若遇上颱風接二連三報到，水覆蓋工程有修復的過度期，建議縣府在台東森林公園緊鄰馬亨亨大道旁的綠地，恢復100公尺寬的林相，減少卑南溪床的風飛沙直接進入台東市區。

(中國時報)

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