F16衝場迎曙光 加碼黑鷹秀

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中國時報
／花蓮報導

花蓮新年重頭戲「戰機迎曙光」活動，空軍5架彩繪「太陽神」的F-16戰機，拂曉將呼嘯衝場，讓民眾近距離體驗戰機震撼，成軍即將屆滿周年的花蓮空勤總隊，3架黑鷹直升機也將加碼在七星潭上空展現特技，陪民眾迎接2019年第一道曙光。

驚奇組合 神曲再現

今年花蓮跨年晚會重現經典，找來「蜂蜜檸檬」吳萼洋與原唱李麗芬組成夢幻組合，攜手重現經典神曲「愛江山更愛美人」，跨年結束，另一波高潮，就是縣府與空軍第五聯隊為迎接新年，自2014年元旦開創迄今的「戰機迎曙光」活動。

邁入第五年的元旦戰機衝場，預計當天清晨6點30分將由5架尾翼繪有阿美族神話太陽神「馬拉道」圖騰的F-16戰機升空，在曙光時刻，以大雁隊型編隊從太平洋衝過月牙灣海灘，讓遊客感受戰機衝向日出震撼美景，迎接新年到來。

空軍指出，F-16飛行方向將由太平洋方向和跑道平行，距離七星潭海灘約2浬通過，在視覺上會有從太平洋衝向海灘的震撼感覺，衝場後再由跑道上空編隊通過，於海灘上空依序以小角度戰術脫離，展現空軍勤訓精練成果。

機隊演練 海上救援

戰機低空衝場後，今年2月在花蓮神鷹基地成軍的內政部空勤總隊一大三隊，也將「加碼」演出，3架UH-60M黑鷹直升機將緊接續在F-16戰機群後，以三角隊型低空飛過七星潭上空，展開海上救援演練，這是該機隊成軍後，首度配合觀光活動公開亮相，備受外界期待。

(中國時報)

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