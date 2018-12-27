護理之家 公安稽查演練PASS

副市長謝政達（前左一）率公安聯合稽查小組，視導新北市聯醫附設護理之家執行自衛消防編組任務演練。（王揚傑攝、翻攝）

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中國時報
／新北報導

上任第二天的副市長謝政達26日率衛生局、工務局、消防局組成的專案小組，至新北市立聯合醫院附設護理之家執行公安聯合稽查，並現場視導自衛消防編組任務演練，期許災害來時能將傷害降到最低，未來也將推展全市700多處的護理之家。

3局處模擬火災逃生

聯合稽查項目包括護理機構設置標準檢查、機構現場照護比，及場所出入口、安全梯、走廊等逃生避難動線暢通等，另自衛消防編組任務演練重點在使員工能在有限的時間內，確實完成通報、滅火、避難疏散及阻止火煙擴散等各項編組工作。

謝政達表示，農曆年快到了，接下來有4天過年的連假，這次聯合稽查聯合醫院的護理之家，檢視公安有無達到必要標準，也希望透過消防演練，在發生災害的時候，能有快速應變的措施，讓災害的損失降到最低。

對於稽查結果，謝政達說，不論是衛生局或是工務局的查核，目前看起來並未發現瑕疵，自衛消防的演練也符合要求，時間掌控也在範圍內，希望這樣的措施能推展到各個護理之家。

掌控時間降低傷害

消防局長黃德清表示，演練場景設定為晚間10時30分左右，當下只有照護員加護理師共3位，要如何在短時間內在起火房間做疏散、滅火、通報等機制，且短時間內消防人員到達現場，就能降低災害影響，目前已要求新北長照、護理之家等共700多家加強公安。

市府公安聯合稽查小組指出，將明年1月7日至1月23日，針對本市107年度新立案的老人福利機構、托育托嬰中心、身障機構、公共托老中心、護理之家等27家場所執行公安聯合稽查。

其中，針對具法定騎樓者，由市府交通局辦理機車禁停騎樓措施，透過張貼「騎樓禁停宣導貼紙」加強宣導，後續將由警察局針對騎樓違停機車場所加強執行勸導及取締。

(中國時報)

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