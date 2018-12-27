剷石虎棲地惹議 公園暫停工

2018年12月27日 04:10 中國時報 巫靜婷／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮斥資8000萬元興建的大安溪溼地公園工程，日前遭保育人士質疑「剷平石虎棲地、蓋石虎公園」，遭大批網友罵翻，水利處26日與卓蘭鎮公所溝通，先將溼地公園暫時停工，待完成生態復育工程後再行復工。

水利處促先做生態復育

卓蘭鎮公所向中央申請前瞻計畫辦理「苗栗縣大安溪生態景觀改善建設」，選在140縣道旁，大安溪及老庄溪匯流口附近，建置「大安溼地公園」，不料工程規畫的石虎造型過濾池遭民眾抨擊是替石虎立碑，為消化預算而大肆消費石虎。

卓蘭鎮公所前祕書徐士凡22日指出，該地早期為盜採砂石以及濫倒廢棄物業者的天堂，現基地內還殘留許多廢棄土方及有毒廢棄物，為有效管理國土，才爭取前瞻計畫水環境專案，過程亦與保育團體溝通，設置生態補償，至於石虎意象水池，是要宣導保育觀念，澄清此地非石虎棲地。

然連日來環保團體與社會輿論皆對此案高度質疑，26日水利處長楊明鐃主動拜會鎮公所新任祕書溝通，希望工程能夠暫停進行並檢討，等生態復育措施完成後再行復工，鎮公所方面亦同意接受。

執行案件採滾動式檢討

楊明鐃指出，大安溼地公園主體工程進度已逾9成，第一期生態景觀改善計畫工程面積5公頃，目前施工面積2公頃多，其餘2公頃多為草皮、植栽環境，第二期工程將與台電合作辦理植樹計畫，在基地北側植樹造林10.5公頃，預計種植1萬6000棵樹，做為生態補償。

苗栗縣政府指出，水利處水環境輔導顧問團實施生態督導已要求鎮公所應先完成植樹造林計畫以利生態復育，相關樹種應洽請相關生態保育團體提供建議盡速辦理，並在4月底前完成，停工期間將持續請生態保護團體提供改善意見，擬妥生態保育方針及措施後再行復工。

另對於執行中案件將繼續辦理生態諮詢平台，採滾動式檢討，以期苗栗縣生態保育與民生建設取得平衡。

(中國時報)