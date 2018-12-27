盧秀燕擬廢MOU 卓冠廷指已終止

友善列印
中國時報
／台中報導

台中市長盧秀燕選前表示，上任3天內將公布市府與德國霍夫曼簽署海水採礦MOU內容，26日提早兌現承諾，公開市府與德商的正本備忘錄MOU，強調要防止可能以市府背書的名義，在國際間募款集資，傷害市民聲譽及利益，不排除廢止MOU。對此，前新聞局長卓冠廷表示，該投資案早已終止，選舉的政治鬥爭可以停止了。

強調落實陽光政治

盧秀燕表示，前市長林佳龍與德國霍夫曼簽署海水採礦MOU，未明文規定解密期限，質疑「永世不得公開」，該案涉上千億元在地投資，屬重大公共利益事項，應依政府資訊公開法對外公開資料，以求公信，落實「陽光政治」。

市府經發局局長高禩翔表示，當初MOU簽署記者會僅秀出兩頁內容，將與經濟部投審會比對雙方文件，由政風單位調查，並詢問霍夫曼公司，確認雙方簽署MOU條款是否還有所保留。

市府法制局長李善植則指出，該MOU第5條未定期限不得公開條款，加上MOU本身僅為合作備忘錄性質，與契約有一定法律效力不同，即使簽署未定期限保密條款，也不具法律約束力。

卓籲停止政治鬥爭

卓冠廷則強調，當初對這起投資查證確有不周，巿府承認疏失，並已檢討改進，該投資案也早已終止，3月6日海水採礦合作備忘錄簽署記者會已公開簽約內容，合約掃描檔案在解密後已上網公開，盧秀燕公布的內容一模一樣，這種以為還在選舉的政治鬥爭動作可以停止了。

對此，新聞局長吳皇昇說，尊重卓前局長的言論，也期待卓前局長看清這些事實，市府會持續追蹤，讓市民大眾公開檢驗，擁有知的權利。

(中國時報)

剷石虎棲地惹議 公園暫停工 斥資15億 南科考古館試營運

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。