盧秀燕擬廢MOU 卓冠廷指已終止

2018年12月27日 01:25 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市長盧秀燕選前表示，上任3天內將公布市府與德國霍夫曼簽署海水採礦MOU內容，26日提早兌現承諾，公開市府與德商的正本備忘錄MOU，強調要防止可能以市府背書的名義，在國際間募款集資，傷害市民聲譽及利益，不排除廢止MOU。對此，前新聞局長卓冠廷表示，該投資案早已終止，選舉的政治鬥爭可以停止了。

強調落實陽光政治

盧秀燕表示，前市長林佳龍與德國霍夫曼簽署海水採礦MOU，未明文規定解密期限，質疑「永世不得公開」，該案涉上千億元在地投資，屬重大公共利益事項，應依政府資訊公開法對外公開資料，以求公信，落實「陽光政治」。

市府經發局局長高禩翔表示，當初MOU簽署記者會僅秀出兩頁內容，將與經濟部投審會比對雙方文件，由政風單位調查，並詢問霍夫曼公司，確認雙方簽署MOU條款是否還有所保留。

市府法制局長李善植則指出，該MOU第5條未定期限不得公開條款，加上MOU本身僅為合作備忘錄性質，與契約有一定法律效力不同，即使簽署未定期限保密條款，也不具法律約束力。

卓籲停止政治鬥爭

卓冠廷則強調，當初對這起投資查證確有不周，巿府承認疏失，並已檢討改進，該投資案也早已終止，3月6日海水採礦合作備忘錄簽署記者會已公開簽約內容，合約掃描檔案在解密後已上網公開，盧秀燕公布的內容一模一樣，這種以為還在選舉的政治鬥爭動作可以停止了。

對此，新聞局長吳皇昇說，尊重卓前局長的言論，也期待卓前局長看清這些事實，市府會持續追蹤，讓市民大眾公開檢驗，擁有知的權利。

(中國時報)