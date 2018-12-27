斥資15億 南科考古館試營運

2018年12月27日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

文化部投入15億元在台南市南科園區興建台灣史前文化南科考古館，預定明年春節後正式營運，未來將成為台灣文物典藏中心和考古研究重鎮。（李其樺攝）

文化部投入15億元在台南市南科園區興建台灣史前文化南科考古館，歷時4年多完工，26日起試營運，預定明年春節後正式對外開放，未來將成為台灣史前文物典藏中心和考古研究重鎮。

昨天上午，南科考古館舉行啟動儀式，包括文化部次長李連權、史前館館長王長華、台南市政府文資處長林喬彬、南科管理局長林威呈及多位地方人士出席，館方特別以西拉雅族傳統「開向祭告」儀式祈福。

出土文物逾800萬件

李連權表示，南科現有58處考古遺址中，有可溯及至5000年前到300年前的6大文化層，出土文物數量達800多萬件，且包含2000多具完整遺骸，為目前全台最大的考古遺址。李連權說，南科考古館未來一定可以在台南市發光發熱，成為國人了解台灣史前文化的文物典藏中心與考古教育場域。

文化部與科技部、教育部、台南市政府與史前館共同籌建南科史前館，由設計故宮南院的建築師姚仁喜擔綱設計，2014年動工，於今年9月完工驗收，打造地上4層、地下1層的建築，占地共2.42公頃，內部有5個常設展廳、1個特展廳和典藏廊道、戶外公共藝術區。

供孩童體驗考古樂

值得一提的是，南科考古館擁有全台首座考古密室，遊客可透過玻璃窗鳥瞰館方人員整理文物過程，並提供近距離錄影攝像和專人解說，揭開考古工作神祕面紗。

另外，屬於常設展廳之一的親子狂想廳擁有全館最多互動設備，除了攀繩球池，戶外沙坑使用安全玻璃砂，藏有古文物複製品，讓孩童體驗挖掘古物樂趣；館內4D動感海洋劇場讓民眾體驗過去先民搭乘竹筏出海的冒險精神。

(中國時報)