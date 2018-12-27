嬰兒室爆群聚感染 醫院挨罰

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中國時報
／高雄報導

每年12月至隔年3月為季節性流感流行期，高雄市一家醫院近來發生嬰兒室發生上呼吸道感染群聚事件，衛生局清查，12月初以來共有12名嬰兒罹患上呼吸道感染。衛生局已經要求該醫院改善感染管制作為，並增設濕洗手設備。

高雄市衛生局於12月21日夜間接獲某醫院通報院內嬰兒室發生上呼吸道感染群聚事件，該院通報12月6日至12月15日共6名嬰兒出現咳嗽、鼻塞等症狀並轉院至醫學中心治療，其中4名檢驗為呼吸道融合病毒感染，查該院遲至12月21日才通報，已違反傳染病防治法第32條規定，將依同法第67條處新台幣6萬至30萬元。

衛生局促 改善感染管制

另經衛生局逐一詳查該院護理紀錄，更新發病人數12月4日至12月15日共計12名嬰兒，衛生局派人前往該院進行疫情調查及實地防疫輔導等措施，並於25日偕同感染管制專家委員再次實地輔導，並要求該院立即改善感染管制作為。

缺濕洗手 容易交叉傳播

經實地查察發現該醫院除延遲通報外，該院計有隔離動線規畫不當，相關標準作業流程建置不善，嬰兒室內未有濕洗手設備，人員及物品未確實區分一般區及隔離區使用等缺失，易造成交叉傳播的風險。

衛生局疾管處長潘炤穎昨天說，呼吸道融合病毒好發於2歲以下幼童，可經由飛沫或接觸感染，潛伏期2至8天，年紀較大的孩童或大人感染的症狀類似一般感冒，如咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等，但2歲以下嬰幼兒感染症狀較明顯，易造成較嚴重急性細支氣管炎和肺炎，且可能出現窒息、昏睡、躁動不安或食慾不振等不典型症狀，提醒民眾多加注意。

(中國時報)

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