冷氣團發威 合歡山可望飄雪

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中國時報
／花蓮報導

冷氣團報到，台灣賞雪景點合歡山，近日持續呈現低溫，中央氣象局預估低溫將持續影響到元旦，海拔3000多公尺的松雪樓、武嶺等風景區，入夜已接近零度酷寒之中，花蓮警方預估冷空氣及水氣充足，今年跨年很有機會在山區迎接雪國風光。

迎接雪季來臨，太魯閣國家公園管理處明年1月1日起將實施為期62天的雪季管制，雪鍊業者已摩拳擦掌準備迎接上山賞雪民眾，新城警分局邀請來自大禹嶺、翠峰、昆陽、霧社、梨山等20家雪鍊業者齊聚，溝通協調花蓮、南投兩地合作機制。

合歡派出所長林福長表示，除了讓雪鍊業者交流，達成「統一穿著制式背心」、「輪流抽取號碼牌」等共識，維護優質服務品質，讓遊客盡興，並透過經驗豐富的業者示範教導各式雪鍊拆裝技巧，讓新進業者及員警進行實地操作，提供遊客即時救援。

林福長說，世居大禹嶺的山地義警蘇祺昌、蘇祺岳兄弟，不僅是擁有精良設備、嫻熟技巧，也是隨傳隨到，兩人在極寒雪地中助人無數，也號召在地農民加入，在為期3個月的雪季期間，擔任警方雪地救援的後備部隊。

警方表示，目前合歡關原地區的白天均溫不到9度，更遑論花蓮與南投交界處的松雪樓、武嶺附近已經接近零度低溫，若蓄積足夠的水氣，首波瑞雪出現的時間只是遲早的問題，目前已編組成立專案警力，全力投入合歡山交通疏導管制。

(中國時報)

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