送酒涉賄 廖裕德獲判無罪

賄選案獲判無罪，廖裕德感謝法院還他公道與清白。（王揚傑翻攝）

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中國時報
／新北報導

板橋農會第18屆理事長廖裕德遭控在2017年競選理事長期間，贈送會員每瓶一萬餘元的30年百齡罈遭訴，新北地院歷經年餘的審理，認定廖裕德在過年前送洋酒給各派系會員，屬禮貌性拜訪並非賄選，判決廖裕德等人均無罪。

廖裕德在去年3月10日當選板橋農會第18屆理事長，但新北地檢署接獲檢舉指稱，廖裕德為了參選理事長，在農曆年前贈送總價1萬6000元的2瓶30年百齡罈威士忌行賄會員代表，檢調旋在4月間發動搜索約談。

盡管廖裕德喊冤並否認行賄，並表示洋酒是常務監事公關費買來做為年節贈送會員代表的伴手禮，但檢方並未採信，並在去年11月間依違反銀行法起訴廖裕德及遭控收賄的會員代表汪長卿、林永福。

新北地院審理發現，廖裕德於2017年1月16日之前至不同派系的會員人住處拜訪送禮，當時板橋農會理事選舉仍屬同額競選狀態，尚無行賄迫切性；另廖裕德是在原本有意參選的徐陳坤退選後，才協調出馬參選，時間點也與檢方認定有出入。

判決說明，選舉農會理事長之方式係由當選理事互推，會員代表並無選舉理事長之選舉權，廖裕德拜訪送酒時，難以認定他有何參選理事長之動機及對價關係；另廖裕德辯稱送酒是農曆年前禮貌性拜訪，希望派系大和解、講農會改革等語，並非全屬無稽，26日審結將廖裕德、汪長卿、林永福3人均判處無罪。

廖裕德表示，感謝法院還他公道與清白，也讓全國第一名的板橋農會名譽不會受到損害，他會努力做好理事長的工作，持續提升板農的經營成果。

(中國時報)

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