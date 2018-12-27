竹市地王 站前角地11連霸

新竹火車站前中正路與大同路口角地連續11年蟬聯「地王」。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市地價及標準地價評議委員會日前評定年度公告土地現值，考量不動產交易量下滑，為避免市場衝擊，公告土地現值平均漲幅0.99％，由新竹火車站前中正路與大同路口角地連續11年蟬聯「地王」，每坪現值165萬元。

過去外界普遍以為「地王」是站前百貨，事實上，真正最有「價值」的地段，是站前廣場旁的舊紅磚建築，整排地上物現由便利商店、炸雞及快餐店等承租及營運。

地政處統計，「地王」雖連續11年稱霸，但價格仍受大環境影響，微幅調降，從去年每平方公尺50萬500元，降至49萬9200元，換算每坪約165萬元，約比去年微幅下跌0.3％。

整體而言，新竹今年1到10月建物買賣棟數較去年減少0.2％，顯示買方態度依舊觀望保守，呈現量縮價微跌。

地政處表示，依據地價調查結果，新竹市土地交易市價平均下跌2.37％，市價下跌區段占全市75％，公告現值微幅調整0.99％，現值占市價比例將提高為86.72％，著重於反映使用強度改變與區域的均衡性調整。

新竹市今年現值占市價比例為83.81％，考量全台不動產交易量逐漸回溫，但新竹市交易量卻反較去年微幅減少下，為避免影響房地產市場，故僅微幅調整，以緩步減少公告土地現值與市場正常交易價格的差距。

其中，使用強度增加或商業活動熱絡的地區，如巨城周邊漲幅較大，但部分區段如光埔一期內商務專用區，法定容積較周邊低，為此次調降較多區域，全市最高地價宗地，依舊由新竹火車站前中正路與大同路口角地蟬聯

(中國時報)

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