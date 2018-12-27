申領地籍謄本 手寫板簽名即可

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中國時報
／彰化報導

彰化縣地政處透過地政事務所汰換老舊電腦，一併將為民服務櫃檯提供雙向服務機制，26日在和美地政事務所舉辦全面啟用儀式，未來民眾不須再謄寫紙本，只需透過雙向顯示螢幕確認後，於數位手寫板簽名，即完成謄本申請程序，節能減紙又便捷。

這項邁大步的革新，彰化縣長王惠美、地政處長劉坤松、彰化縣地政士公會理事長邱銀堆及在地的地政士等共同見證，現場演示地籍謄本申領電子化簽名服務。

劉坤松表示，地政事務所所管業務關乎民眾的財產權益，為提升便民措施及資訊安全，今年彰化縣針對8個地政事務所全部的櫃檯進行設施改善，民眾以往至地政事務所申請謄本必須手寫，現在只要至地政事務所的雙向櫃檯向服務人員說出地號，即可從雙向螢幕直接申請，便利民眾。

最方便的是，藉由雙向螢幕顯示及電子簽名技術，毋須手動切換即可將民眾簽名成果直接套上浮水印，置入申請書簽名欄位內，透過電腦雙螢幕即時展示，民眾確認無誤後，申請書直接以電子檔案方式歸檔。

劉坤松表示，該項服務除可減少謄本用紙數量、免除民眾填表作業、降低倉管負擔及雙向溝通無隔閡外，電子簽名系統可進行申請人服務滿意度線上調查，即時回饋為民服務績效，主管亦可第一時間掌握櫃檯服務情形。

(中國時報)

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