鮮綠智慧農業管理 作物更優質

2018年12月27日 04:10 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

位於西螺鎮的鮮綠農業科技公司配合農委會大糧倉計畫，水稻轉作玉米，目前與農民契作150公頃，以專業化管理及結合智慧農業無人機噴藥技術，建立安全生產及有產銷履歷認證的甜玉米，26日舉行成果展。

鮮綠公司深耕玉米產業30多年，近年配合政府大糧倉計畫擴大契作面積，目前合作面積150公頃，未來將擴增至500公頃；由生產模式是中心場供應種苗，建立資材清單公契作戶參考，田間管理由農場運作，中心場進行監控及後端抽檢。

鮮綠公司26日舉行成果發表，縣長張麗善、前農糧署長李蒼郎、農糧署中區分署副分署長林美華、縣議員李明哲、廖秋萍、前縣議員王鐵道出席。

李明哲表示，解決農民收入的問題，契作是最好的方式，因為農民不必擔心種出來的東西要銷售到哪裡去；契作出來的產品如何提升到最好的價值是公司的責任，農民收入好，農產品價值倍增，感謝農糧署對在地農業的關心。

李蒼郎表示，擴大雜糧種植面積可以達到產銷調解的效果，產品要銷得出去，國內的農產品項才能夠做調整；不然農民老是種高麗菜、花椰菜、包心白菜，要大家調整是非常不容易的。

李蒼郎說，若能夠種出新的市場產品，就可把一部分的大宗作物面積轉移出去，不但能夠創造農民的收益，農民有新的作物可以種，也可以減少農民習慣種、種得多的面積，價格相對提高。希望鮮綠公司能夠持續成長，帶給國內民眾更好的食品，農民的收益也能夠增加。

(中國時報)