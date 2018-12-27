澎湖水下考古工作站 掛牌

2018年12月27日 01:25 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

澎湖海底有「3寶」石滬、沉船、古文物，水下資產豐富極具保存價值，文化部文化資產局26日跨海澎湖成立「澎湖水下考古工作站」，探索澎湖海底的奧祕，也為全國第1座水下博物館先暖身。

澎湖歷史悠久，漢人移民台灣開發的第1站；澎湖水道「黑水溝」地理位置重要，更是東亞海洋、台灣海峽往來船舶必經的中繼站。

文資局於2006年起委託中央研究院展開台灣周邊海域水下文化資產系統性普查，10多年來發現澎湖海域蘊藏著非常豐富的水下文化資產，歷經明、清及日治時代，具體目標物有71處，其中4艘沉船遺址具重要歷史。

為深耕澎湖海域水下文化資產調查及落實妥善保存工作，文資局特選址馬公港旁的歷史建築澎湖郵便局，於26日成立「澎湖水下考古工作站」正式掛牌上路。

文化部文資局長施國隆、中研院士臧振華、文建會前副主委吳錦發、澎湖縣長賴峰偉、澎湖文化局長王國裕等蒞臨主持揭牌儀式。

現場考古隊員示範水下考古簡要工作分解動作現身說法，同時邀請94歲澎湖人瑞潛水員蔡寶生見證這歷史時刻，象徵了時代傳承的意義，贏得最熱烈掌聲。

澎湖水下考古工作站慶開幕，首場「黑水溝傳奇–澎湖水下文化資產」多媒體特展同步登場；即日起每天上午9時至下午5時開放免費參觀。

(中國時報)