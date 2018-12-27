全台第一 田寮洋260鳥種來作客

友善列印
中國時報
／新北報導

貢寮田寮洋地區因沖積平原地理條件，具有各式地貌，成為候鳥遷移路線重要的中繼站，在當地農民實施友善耕作下，黑鳶、小水鴨、鷺鷥等鳥類隨處可見，登錄在全世界最大的賞鳥紀錄資料庫e-bird平台的已紀錄鳥種更高達260種，數量居台灣溼地之冠。

新北農業局指出，田寮洋地區位於雙溪河下游右岸的迴彎處，是天然的洪水氾濫平原，而東西向的北迴線鐵路將其分為南北兩側，北側有沼澤、水田、旱田及樹林，南側則有水田、旱田及草澤地，總區域範圍約70公頃。

田寮洋地區過去亦曾被發現到柴棺龜、台灣吻蝦虎、黑眉錦蛇等保育類生物，也因田寮洋具備豐富的生態資源，成為國土綠網計畫北部示範點。

農業局表示，今年貢寮區公所在田寮洋地區鐵道北側約10公頃農地，進行翻土、除草等田間整理作業，同時針對田寮洋地區鳥類、魚蝦蟹螺貝類等進行環境調查，做為綠網計畫執行參考，明年將擴大整地範圍，將鐵道南、北側皆納入施作區域，減緩溼地陸域化，擴大友善耕作面積。

農業局長李玟表示，為結合農業生產與環境生態的理念，2015年開始推動友善田園區域計畫，從雙溪區逐漸推廣到全市，目前友善耕作面積已達142公頃，並持續增加，也因兼顧保育及環境政策，使鳥類及各種生態數量逐年增加，在棲地保育與農業生產達到雙贏。

(中國時報)

鮮綠智慧農業管理 作物更優質 康橋新竹校校慶 幼兒園喜開園

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。