全台第一 田寮洋260鳥種來作客

2018年12月27日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

貢寮田寮洋地區因沖積平原地理條件，具有各式地貌，成為候鳥遷移路線重要的中繼站，在當地農民實施友善耕作下，黑鳶、小水鴨、鷺鷥等鳥類隨處可見，登錄在全世界最大的賞鳥紀錄資料庫e-bird平台的已紀錄鳥種更高達260種，數量居台灣溼地之冠。

新北農業局指出，田寮洋地區位於雙溪河下游右岸的迴彎處，是天然的洪水氾濫平原，而東西向的北迴線鐵路將其分為南北兩側，北側有沼澤、水田、旱田及樹林，南側則有水田、旱田及草澤地，總區域範圍約70公頃。

田寮洋地區過去亦曾被發現到柴棺龜、台灣吻蝦虎、黑眉錦蛇等保育類生物，也因田寮洋具備豐富的生態資源，成為國土綠網計畫北部示範點。

農業局表示，今年貢寮區公所在田寮洋地區鐵道北側約10公頃農地，進行翻土、除草等田間整理作業，同時針對田寮洋地區鳥類、魚蝦蟹螺貝類等進行環境調查，做為綠網計畫執行參考，明年將擴大整地範圍，將鐵道南、北側皆納入施作區域，減緩溼地陸域化，擴大友善耕作面積。

農業局長李玟表示，為結合農業生產與環境生態的理念，2015年開始推動友善田園區域計畫，從雙溪區逐漸推廣到全市，目前友善耕作面積已達142公頃，並持續增加，也因兼顧保育及環境政策，使鳥類及各種生態數量逐年增加，在棲地保育與農業生產達到雙贏。

(中國時報)