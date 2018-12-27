康橋新竹校校慶 幼兒園喜開園

2018年12月27日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

康橋國際學校新竹校區慶祝年度校慶Sports Day，同時喜迎新建校舍及幼兒園開園，26日舉行「2018 KCIS Sports Day暨幼兒園開園典禮」，邀請康橋兩岸校區校長、家長等貴賓同慶，場面盛大熱鬧，盼師生能在寬敞、國際化的空間學習與成長。

校方表示，康橋新竹校區自2016年成立以來，延續康橋堅持高品質及精緻化的教學課程與活動，以讓學生「來到康橋，愛上康橋」自許，全方位提供高品質的教育服務。

運動會當天，全校師生在嶄新的運動場和PU跑道上舉辦各式運動競賽，如大隊接力、60M賽跑、拔河等。康橋表示，各式的運動場域希望提升學生運動的舒適性和安全性，透過此次的Sports Day，期望看到孩子在運動場上開心奔跑、盡力為班級及自己爭取榮耀。

新竹校區校長楊美伶說，新竹校區以學生為主體，期望孩子愛上康橋，因此建構豐富多元的課程，引領孩子樂於思考、勇於表達、激發潛能，讓學生們自信的面對人生挑戰。

康橋表示，新建校舍完成後，學生不僅有多元的學習環境，如英語村、食農教室、創客教室、科學實驗室、美術教室等，還有綜合體育館、游泳池、田園區、遊樂場等，期望每一個康橋學子在這個園地裡，都得以適性揚才，成為優秀菁英。

(中國時報)