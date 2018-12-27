王義川批谷關空氣瓶 沈智慧發競選廣告

2018年12月27日 01:25 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

台中市長盧秀燕上任送1萬瓶「谷關空氣瓶」，第5選區立委補選綠營參選人王義川26日直播，拿「市府空氣瓶」調侃「市長換人，空氣馬上換新」。台中市新聞局長吳皇昇表示，「谷關空氣瓶」是市長自掏腰包贈予參加就職典禮的民眾，代表改善空氣品質的態度和決心。

王義川說，現在台中人都自備空氣瓶出門，分送台北或高雄人，告訴大家台中空氣變很好，所以他從市政府拿些空氣來，因那裡現在是全台中空氣最好的地方，主要市長在那裡上班；他表示要將「炒麵空氣」和「綜合湯空氣」裝瓶，要讓在地味道的空氣隨時帶著走。

王義川指出，新市府就職花上百萬公帑辦草地野餐，相較台北市長柯文哲僅用7分鐘、8個字「我們就努力工作吧」來結束，他認同柯採最精簡的就職典禮。台中人傳統早午餐是炒麵豬血湯，將拚出屬於北、北屯區的「早餐地圖」，帶大家衝台中小吃拚經濟。

吳皇昇則表示，「谷關空氣瓶」是市長自掏腰包在就職典禮時贈予參加民眾，代表改善空氣品質的態度和決心；另就職典禮的費用實際花費百萬元以下，可請王仔細查明、避免錯誤。

藍營參選人沈智慧昨公布首支競選廣告，影片細數6屆立委的從政經驗。沈智慧說，補選的立委任期僅1年，需要有即戰力的人，不能把短短任期浪費在實習上，北、北屯區亟需建設，她可協助市長在立法院爭取中央資源配合地方建設。

(中國時報)