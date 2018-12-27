視察高屏防疫演習 賴揆讚逼真

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中國時報
／屏東、高雄報導

非洲豬瘟疫情延燒，行政院長賴清德26日南下屏東、屏東視察演習等防疫措施。他說非洲豬瘟一旦入侵台灣，將造成養豬上下游產業約2千億元損失，呼籲國人及政府一起做好防疫。

屏東縣為全國第二大養豬縣，防疫演練首度到屏東，會後賴揆稱讚演習相當逼真，不過也指出有待改進之處，例如防疫過程中，一個單位轉給另一個單位時，可能出現漏洞。相關檢疫程序也要簡化，並和各地有病毒檢驗實驗室的大學合作，要迅速確診以免時間拖久，蔓延機會愈大。

另外雲林縣宣布要禁止廚餘養豬，賴清德也呼籲，縣市首長應尊重農委會指揮，各做各的會事倍功半，而且會產生新的問題。屏東縣養豬協會常務監事方志源也呼應，禁廚餘養豬不能解決問題，反而會影響台灣溫體豬肉市場。

賴揆也赴高雄機場「107年全國非洲豬瘟緊急防檢疫模擬演習」，賴清德希望宣導片不僅是旅客在進入國門前時宣導，也要在民眾出國前即播放宣導，清楚說明讓民眾回國時不要攜帶肉製品及把病毒帶進來。

此外媒體關心卡管案，對於外界質疑教育部長葉俊榮請辭是否為一場戲，要民進黨給交代，政院發言人Kolas Yotaka說，對於這樣的揣測跟評論，請大家不要多做聯想，實際的狀況，府、院都已經說明。

(中國時報)

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