東帝士量販店 員工3梯資遣

2018年12月27日 01:25 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市最大量販店「東帝士量販賣場」經營逾20年，卻即將在明年2月18日歇業。基隆市政府表示，已接獲業者申請大量解雇136名員工，勞資雙方已召開過協商會議，並將原定2梯次資遣改為分3梯次，目前勞資雙方協商順利，社會處會密切留意後續發展。

社會處長吳挺鋒26日在市務會議後記者會表示，依大量解僱勞工保護法，資方需於60天前送解僱計畫書，並通知主管機關，資方已於4日開完「勞資協商會議」後，12日函報市府，目前正在審定中。此案影響勞工人數為136人，原定2梯次解僱，經協商後，將分為3梯次進行資遣，分別是明年2月4日、19日及28日。

吳挺鋒表示，關於薪資、加班費與資遣費，都需要合乎規範，若勞資未有共識就要進一步協商，且不排除司法訴訟，不過截至目前為止，勞資雙方協商過程還算順利，也都符合相關規定，社會處基於保障勞工權益立場，一定會密切關注這件大量解雇案。

「實體店面經營確實比較辛苦！」市長林右昌表示，如今消費模式已改變，很多商品幾乎在網路上都購買的到，甚至連衛生紙也都能在網路上購買；至於基隆未來的招商目標，市府並不會特別鎖定在大賣場，而是會思考該如何提供新的、非傳統的就業機會，以因應大環境的經濟轉變，這將是市府與每位民眾都需要面對的重要課題。

(中國時報)