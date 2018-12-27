南化白骨案 凶嫌一審判13年

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中國時報
／台南報導

今年8月台南市南化區林姓筍農採筍意外挖到1具散落的白骨，警方原以為是先人骨骸，但採驗卻發現頭骨有鈍器重擊裂痕，進而查出死者是失蹤2年的柬埔寨籍女子王米稼。檢警追查發現王女同居人陳文釧涉嫌殺人，經起訴後，台南地方法院26日判刑13年，全案仍可上訴。

檢警調查，擔任大樓管理員的58歲陳男，與38歲的王姓女友育有1女，2人從2016年4月起，共同租屋住在高雄市茄萣區。由於陳某懷疑王女在外有不正常的男女關係，同年6月20日，他向王女佯稱要搬回彰化居住後，全家一起前往台南市歸仁區高鐵站前租車。

同天下午4時30分左右，陳某開車行經台南市南化區南179線道2.3公里處左轉500公尺的產業道路時，停車質問王女在外的交友情況，雙方發生口角，陳某憤而持拾獲的木棍毆擊王女頭、肩頸、腳部，導致對方顱骨鈍擊骨折、顱內出血、中樞神經衰竭死亡。

陳某發現女友死亡後，還將對方身上衣物全部脫去，並將屍體丟棄在產業道路旁竹林內，隨即駕車離去。

今年8月14日南化區林姓筍農採筍時，意外挖到1個頭蓋骨。警方獲報到場後，更在方圓10公尺內發現33塊骨骸。

員警起初以無名屍、先人骨骸偵辦，但送驗發現頭骨有鈍器重擊的裂痕後，進一步比對DNA，確認死者是協尋2年的王姓女子。

訊據時，陳某僅承認傷人，否認殺人棄屍，但不被檢方採信，仍依殺人、遺棄屍體等罪嫌提起公訴。

(中國時報)

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