高美館《靜河流深》獲榜首

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中國時報
／高雄報導

《藝術家》雜誌舉辦「十大公辦好展覽」及「十大視覺藝術新聞」票選，高美館《靜河流深》、《裸：泰德美術館典藏大展》、《林惺嶽：大自然奇幻的光影》及《空間．詩．人─李光裕創作研究展》分獲第1、4、6、10名。

高市府文化局代理局長王文翠表示，法人化第1年高美館即交出亮眼成績單。其中位列榜首的《靜河流深》是高美館空間改造後的第1檔展覽，館長李玉玲親自策展，如流水般深遠而靜謐，隱喻著高雄這座城市的歷史脈絡與文化。

第4名的《裸：泰德美術館典藏大展》展出西洋美術史橫跨200年共百餘件國際級大師鉅作，高美館透過與英國泰德美術館的直接合作策展，不僅在城市間、機構間進行專業對話與交流，同時也深化高雄與世界級美術館的連結。

李玉玲指出，高美館作為國內3大公立美術館之一，也是全台第1所由公立轉型為行政法人的美術館，希冀未來透過自辦售票國際特展，以及台灣藝術家如林惺嶽、李光裕等人的優質研究展，深化在地的美學教育推廣。

高美館今年初完成的美術館104、105展間空間改造，同時也獲得「2018十大視覺藝術新聞」評選第8名。法人化改制後的首波空間再造計畫，並接連獲得今年度TID台灣室內設計大獎公共空間設計金獎，以及金點設計獎肯定。

(中國時報)

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