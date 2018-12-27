三月瘋媽祖 花蓮港天宮辦馬拉松

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中國時報
／花蓮報導

花蓮港天宮明年4月28日將首度推出「2019花蓮祈願成真馬拉松Wishes Come True」，擔任代言人的法籍愛台作家吉雷米與港天宮董事長賴榮文26日記者會中期盼，創造宗教與運動結合的亮麗花蓮。

「花蓮三月瘋媽祖．有跑有保庇．2019花蓮祈願成真馬拉松」是花蓮港天宮的創舉，賴榮文指出，不僅賽道補給品結合在地特色，且包括超軟Q-U型頸枕多達18種的紀念品，更是滿載著媽祖的祝福，護頸護身也護心！當天將由三太子開道、媽祖娘娘陪，沿途保佑選手平安。

此次活動邀請到曾背著三太子跑步環台1100公里的法國籍愛台作家吉雷米擔任代言人，吉雷米全程馬拉松最佳成績為2小時47分02秒，提及與花蓮結緣多年的吉雷米說，花蓮是他第二個故鄉，他是法國巴黎外放傳教會員，12年前曾在玉里天主教堂當志工，寫過《讓我們說布農語》等書，以羅馬拼音方式介紹給法國同胞了解。

此次馬拉松也將與IRONMEDIC醫護鐵人協會合作，保障跑者們一旦發生狀況，可即時救援，協會成員之一的許惠雯說，協會將出動12位有醫護背景的人士陪跑，立馬解決困擾。感興趣人士可上網了解：https://lohasnet.tw/Hualien2019/

(中國時報)

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