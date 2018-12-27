三峽河冒泡 環保局追查排汙工廠

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中國時報
／新北報導

新北市長交接前後的24、25日，三峽河連續傳出不明工廠排放廢水汙染情事，對此環保局表示將逐步清查，一旦查獲違規汙染工廠，將依環保法令從重告發。

三峽河長福橋上游一帶的河段，在耶誕節前夕傳出又有工廠排放汙水情事，導致河中魚類大量死亡，不少居民向里長反映死魚惡臭味道令人難耐，環保局獲報前往稽查發現，河中雖有死魚但初步判斷水質並無汙染。

無獨有偶，連接樹林柑園與土城的柑城橋上游三峽河段，25日傳出柑園田尾街的地下工廠，直接將汙水排入三峽河，導致三峽河面綿延了一條長長的泡沫。

民眾說，田尾街附近工廠排放汙水已非一朝一夕，前幾周有工廠疑似排放重金屬汙水，致使三峽河的鵝卵石染上紅褐色；25日則是整條河面都有泡泡，柑園地區的地下工廠問題應儘速解決。

環保局說明，主要河段出現不明汙染來源時，稽查時須先行確認汙染範圍及主要進入的支流或汙染物排放點，再循線對支流及汙染源所在排放區域範圍內，逐一追蹤清查可疑的工廠。

環保局指出，柑園田尾街違章工廠有數百家，且雨汙水下水道之排放管道錯綜複雜，稽查困難度相當高，目前稽查員已分散多組於沿線逐步清查可疑工廠中，一旦獲違規汙染工廠就會依法從重告發。

市議員陳世榮則指出，柑園目前仍被畫為「特定農業區」，但當地不是休耕農地就是違章工廠，他呼籲應儘速解編才能讓土地合理使用。

(中國時報)

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