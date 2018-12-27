企業奔走 催生職業足球隊

2018年12月27日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

足球是世界最受歡迎的運動之一，台灣踢足球學子不少，卻苦無職業球隊，看不到願景。台南市體育總會積極籌辦足球職業聯盟，已有4位企業家願意出錢贊助4支球隊，2020年將正式成軍；搶在職業球隊上路前，也與台南市政府促成亞洲大學足球錦標賽2019年首度移師台南，11國選手來台南，用運動拚觀光。

形容「最愛是足球」的台南市體育總會理事長劉福財說，連發展中國家都有職業足球隊，台灣沒有實在說不過去。經過長時間奔走接洽，目前包括台灣鋼鐵、大力卜集團、大同公司、航源都有意籌組職業球隊，且消息在業界釋出後，已有智利、日本足球員表達想來台灣踢球。

劉福財說，初步構想是籌組4到6支球隊，2019年成立台灣足球職業聯盟籌備會，2020年職業球隊正式成軍上路。他說，一支球隊約需23至30名球員，養一支球隊1年約需花費6000萬元，但足球是全世界最多人看和打的賽事，台灣沒道理缺席。

劉福財2年前也與台南市政府爭取亞洲大學足球錦標賽主辦權，促成邁入第6屆的賽事首次移師台灣台南。

亞洲大學足球錦標賽將在1月18日至20日在台南市田徑場與永華足球場登場，9月還有長達11天的錦標賽，屆時將有11國400多名選手參賽，目前已有馬來西亞、越南、菲律賓、日、韓報名，400多名選手入住台南，屆時可望藉由運動締造觀光商機。

(中國時報)