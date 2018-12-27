民進黨死抱敗選方程式

2018年12月27日 04:10 中國時報 陳國祥

民進黨政府拒絕聘任台大校長當選人管中閔近1年之後，教育部長葉俊榮先宣布「勉予同意」，不料行政院長不予苟同，約見葉部長，葉部長提出辭呈，賴清德立即批准。拔管風波變成摘葉部長烏紗帽風暴。令人痛心的是，民進黨敗選後猶執迷不悟，死抱敗選方程式不放，真不知伊於胡底？

「拔管」於法不合，於理不通，早有定論。葉俊榮部長堅持「做對的事」，幫民進黨清理戰場，忍痛認賠殺出，行政院和民進黨鐵桿們卻怒氣沖天，堅決「掃葉」來宣告既定立場堅定不移。

台大校長遴選委員會在整個過程中容或略有瑕疵，但絕未違反法律，根本問題在於當選者不是民進黨政府和深綠人士中意的自家人，才會1年多來鍥而不捨地找麻煩、逞威權，堅持不核定這樁人事案。直到選舉中遭選民狠狠教訓之後，葉部長才不得不順應輿情，勉強轉了個彎。站在民進黨立場看，「拔管」劣行已經重挫選情，如再歹戲拖棚下去，連明後年總統和立委選情還要再被拖下水。民進黨理應感謝葉部長惟恐不及，竟還責怪他，最終摘下他的烏紗帽，這豈非坐實了行政院長甚至總統才是「拔管」真正的幕後黑手？

民進黨政府選戰遭海嘯吞噬，選後檢討不得要領，掌握不住要害。令人納悶的是，不但往後究竟要如何興革幾乎未置一辭，連悔過的誠意也付諸闕如。各方對民進黨敗選原因的檢討，大致可以歸納一點：民進黨不是敗在該做而沒做的事太多，而是做了太多不該做的事。蔡英文領導下的政府所謂「改革」，不是漫無章法，就是踰越民主體制與法治規範之處，亦有違背部分民眾福祉或是侵犯個人權益之事，這些引起爭端的事匯集起來，造就了台灣最大黨「討厭民進黨」。

何以致此？民進黨政府自恃全面執政法力無邊，可以制訂有違憲之虞的法律，追殺在野黨及所謂附隨組織，可以把權力的魔爪伸進原應獨立、自主或是自治的機關，可以把國家資源大筆大筆地挹注在執政縣市未必具有投資效益的建設上，可以罔顧專業原則沒有節制地任用親信擔任政府、國營企業及相關組織的要職。

民進黨敗選1個月迄未表現懺悔的真誠與自新的決心，其實人民的眼睛是雪亮的，不必找下台階，認錯就是最好的下台階，悔過自新就有最好的顏面。

從何改起？首先是節制權力的行使，把過往被批評為濫權的事立即徹底糾正過來。最能立竿見影的無非是台大校長人事案。其次，關於國民黨黨產與所謂附隨組織的認定與資產凍結問題，以及促轉會的基本定位、人事安排，都應徹底翻轉與調整。獨立機關變成民進黨附隨組織之弊，乃至政治任命浮濫問題，都應立即更張，否則何以予人耳目一新之感？須知，除惡務盡且務快。民進黨政府毫未反省與糾錯，已難將翻轉的民心再翻轉回來。（作者為資深媒體人）

(中國時報)