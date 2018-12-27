2018年12月27日 04:10 中國時報 石齊平

孟晚舟事件的發生，幾乎毫無懸念地確認華為已成為美國要卯盡全力打擊的目標，也折射了華為的厲害，讓美國下定決心對它進行全球封鎖，往死裡打。

華為為什麼厲害？表面看，看到的是一系列不尋常的數據：一、全球最大設備供應商及第1大基地台建設者；二、全球營收超過千億美元，超過美國航太業巨擘波音公司，去年利潤達69億美元，去年全球手機出貨量達1.54億支，位列全球第2；三、阿里巴巴和騰訊雖稱霸中國網路龍頭，但華為才有全球影響力，業務版圖橫跨亞、歐、非洲；四、迄目前為止，已贏得全球25個5G商用合約，位列全球合約數第1，並與全球50家營運商展開5G測試，占全球市場1/3等。

進一步問，華為為什麼可以有這一系列不尋常的數據，說到底跟3個主義有關，也就是「華為模式」等於資本主義加社會主義加民族主義。

就資本主義而言，華為作為一家民企，追求最大利潤之道即在於投入最大資源搞研發。華為成立30年，每年以銷售總額的10%～15%投入研發；華為全球18萬員工，其中45%為研發人員，使華為申報國際專利為全球之最，去年共4024件。

資本主義強調利益驅動，華為作為一家民企，迄今並未上市，採員工持股方式處理，98.6%的股權開放給全部員工，創辦人任正非持股僅1.4%。華為公司純利全部分給員工，職級20級老員工每人年終分近300萬人民幣。

資本主義強調積極進取，管理上強調狼性文化，不分晝夜及環境，全力以赴。2011年日本福島核災，華為員工在福島1天內搶通300多個基站；在尼日利亞，通信費在全面推動基建之後，從10年前的1美元降到現在的0.006美元；在智利，地震導致大批基建設施坍塌，華為工程師在廢墟中搶修。

資本主義也兼顧了社會主義，員工持股98.6%及100%的分紅制既激勵了員工，又照顧了分配；華為在廣東東莞松山湖的新總部，25000位研發人員進駐12個歐洲風貌的小鎮，彼此以小火車聯結，生活機制完善。

最後談談華為模式背後的民族主義。當下美國使出渾身解數鬥華為，策動所有盟國封殺華為，即便美國封殺更多全球市場，撇開全球市場不可能全被美國封殺不講，華為最大的底氣還在它背後有一個13億人口的電信市場的支持。這支持包括了中國工信部加快首波5G釋照；中國三大電信商信都獲得中低頻段使用許可，全面啟動全國大規模5G商用試驗；把原訂2020年的正式商用計畫提前1年，2019年就將新建並開通5G基站10萬站，投資規模是4G的1.5倍。

這就是華為的故事。中國執政當局常喜歡講「中國特色社會主義」，但這個概念具體內容為何，恐怕沒有多少人說得清楚。華為倒是提供了一個絕佳的典範：首先，它當然是社會主義的講究人人致富；但此一社會主義卻不違背資本主義，追求生產力、效益與最大利潤；與此同時，它的背後又有一個全球最大的市場，以及一股能將此一市場潛能充分調動發揮起來的民族主義的支持。（作者為香港鳳凰衛視資深評論員）

(中國時報)