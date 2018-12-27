中美軍事交流轉向危機管控

2018年12月27日 04:10 中國時報 亓樂義

2019年台美關係加溫。兵推想定：美國國務院高層官員及眾議院議長率團訪台；同時美國印太司令部密派太平洋陸戰隊司令訪台，參與「漢光35號」電腦兵推；美國國防部並在兵推後派遣政策官員及大批現役軍事人員深入台各階層參演部隊，以及連級作戰單位，為後續美台協同作戰構想預作規畫。

以上是中美建交以來，兩國關係發生最嚴重的結構性危機。美台軍事交流從隱性走上檯前，從量變轉為質變，直接挑戰中國的主權和領土完整，公然踐踏中美三個聯合公報和一個中國政策原則。中央軍委為此向黨中央提出以下反制方案和建議：

一、為確保「兩個一百年」奮鬥目標，極力避免陷入中美必有一戰的「修昔底德陷阱」。適時另闢其他戰線，轉移焦點，使美方有所顧忌而重回一個中國政策與立場。

二、全面遏制美台軍事交流發生質變。中方將啟動中美「危機預防溝通框架」、「重大軍事行動相互通報機制」、「海空相遇安全行為準則」等互信措施，與美展開談判。中美軍事從廣泛交流轉向「危機管控」階段。

三、必要時，由全國人民代表大會通過《反外力介入台灣安全法》，授權國務院、中央軍委決定組織實施。中央軍委制定實施細則，按美台軍事交流的危害程度，畫出反制紅線，並以清晰和決定性信號，警告美國回到一中政策的立場，否則後果自負。

四、若美方執迷不悟，單方面改變兩岸現狀，解放軍必要時舉行針對性演練，證明具備對1000公里境外實施海空遠程兵力打擊，對美國前沿要地關島實施有效威懾。或動用火箭軍戰術導彈，證明能有效對美國航母打擊群進入距離中國沿海1500公里區域進行火力襲擾、懾阻、驅趕、突擊與警告性打擊。由此證明美台軍事升級，不僅不能困住中國，反而帶來風險和禍害。

五、強化對美網路侵入，使美方感受維護本土資安，遠比美台軍事交流更為緊迫而棘手，成本和風險也愈大。同時，利用「三戰」（輿論戰、心理戰、法律戰），控訴美國利用單邊主義公然干預中國內政，單方面破壞台海安全和區域穩定。

六、解放軍海空兵力強化前出島鏈和西太平洋等遠海長訓，並加強台海周邊海空戰備巡邏。東部戰區和南部戰區實施聯合演訓，按有理、有利、有節原則，不讓美方誤認有侵台準備之嫌，而是中國戰略生存和發展空間向外擴展，以維護國家利益的正當防衛之舉。

七、嚴密遏止日本尾隨美國介入台海安全事務，進而對中國形成戰略包抄，嚴防冷戰時期西方集團式對抗我國的幽靈復辟。

八、加緊南沙島礁前沿部署，在美濟、渚碧、永暑等島部署陸基反艦巡航飛彈YJ-12B、遠程防空飛彈HQ-9B，必要時進駐海航殲-11B，強化制空制海。（系列完）

（作者為資深軍事評論員）

(中國時報)