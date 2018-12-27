川普中東撤軍 經濟新冷戰登場

2018年12月27日 04:10 中國時報 主筆室

美國在中東的介入經常以雷霆攻勢始，以潦草留下爛攤子終，川普總統突然宣布從敘利亞和阿富汗撤軍，又把美國輕率又無視後果的程度拉高了一個檔次。美國在中東的外交威信與軍事影響力因此重挫，但究其背後，卻代表美國整體實力的衰退，及集中力量於亞洲以壓抑中國成長的戰略選擇。

川普競選時就一直主張要從敘、阿撤軍，他上任後一度加強對中東的力度，以戰斧飛彈攻擊敘利亞，在阿富汗增兵，並尋求與塔里班和談。但阿塞德在伊朗和俄羅斯的支持下，政權已是不可撼動，「伊斯蘭國」剩下2000餘人，勢力大受打擊。而在阿富汗與塔里班的談判毫無進展，川普很快便失去耐心，於是回歸他原本的主張，撤出在敘利亞的2000美軍及在阿富汗的半數美軍，因為「已經成功打敗伊斯蘭國」以及「美國不再做世界警察」。

由於無法接受川普粗糙的決策，國防部長馬提斯與美國的全球對抗伊斯蘭國聯盟總統特使麥格克宣布辭職，川普則怒得讓馬提斯提前兩個月走人，一場重大的外交暨軍事決策執行得既魯莽又意氣，再度讓全球嘆為觀止。接下來美國對中東可能的變局是否有推演、有準備？看不出來，可能是沒有的。

就中東局勢來說，川普決定撒手不管打包走人，等於是讓出了權力場域，讓敘利亞總統阿塞德、伊朗和俄羅斯輕鬆接手，殘餘的伊斯蘭國（IS）有可能死灰復燃，而和美國合作的庫德族則成了用過即棄的炮灰。這樣不負責任、不在乎當地承受的後果、不理解美國威信價值的態度，讓美國在中東的外交與軍事力量都大受損傷。

但川普的思考邏輯不同於美國傳統政治菁英，他自己是個道德感極低、自我卻極強的人，套在總統職權上，便對美國的全球領導地位與西方價值標竿的角色無感，卻孳孳計較於數得出來的獲利，例如以關稅及市場作為武器，逼迫盟友重談貿易協定。他對錢看得非常重，取消韓美聯合軍演的理由之一就是可以省錢，也一再要求歐盟及日、韓提高軍費分攤額。從中東撤軍，一是覺得他在這塊地方拿不到什麼成績可以吹噓，二是不耐煩中東這種複雜無解又拖拉的局面，三是可以節省不少軍費及傷亡。美國的國家債務居高不下，川普若能在國防這種大宗支出上作刪節，有利於他控制財政穩定。

另外，過去美國對中東的積極介入，主要是為了掌握石油來源，但現在美國自己的頁岩油生產充裕，不必擔心中東再搞個石油危機。川普自己也和沙烏地阿拉伯關係良好，還為穆罕默德王儲涉及謀殺記者哈紹吉的事緩頰，他認為沙國維持低檔油價有助於美國的經濟，而且沙國可以壓制伊朗勢力。至於IS是否死灰復燃以及追剿恐怖分子的問題，則是場持久戰，中東反西方的恐怖分子就像細菌一樣，不可能完全消滅，只能盡量壓制在一定的範圍內。

其實，川普雖然缺乏國際觀，但他的外交理念還是有一個明確的中心思想，那就是嚴肅看待中國崛起對美國強權地位的威脅，並且從軍事、貿易、外交等各方面予以打壓，以維持美國的領先地位。他決定從中東撤軍的最重要戰略考量，是焦點轉向，把力量集中到亞洲應對中國、南海及北韓問題。軍事專家過去曾評估，美國可以在世界上打一場半的戰爭，但那是對中小型國家，要壓制如此龐大的中國，美國絕對需要傾所有的關注、籌謀與力量。川普既在國家戰略上把中國定位為競爭對手，力圖阻止中國改變亞洲甚至全球權力版圖，在這場舊強權反擊新強權的「修昔底德」對決中，美國便沒有餘力再牽扯在其他戰場上。

當然，要說美中會兵戎相見，機率應該是不大的，但美國與中國的兩強之爭，卻也是日趨尖銳，而且川普來勢洶洶，不僅是做做姿態。美中貿易戰可能只是未來更大規模抗衡的一部分，而川普帶領美國走向敵視中國的全新戰略思維，則將讓東亞局勢面臨更多變數。以經濟戰為主軸的21世紀新型態冷戰已逐漸形成，兩岸都需要有清醒的認知與理性的應對。

(中國時報)