2018年12月27日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨執政後逢中必反，政策主打新南向，觀光也一樣。觀光局為此要衝高東南亞國家來台旅遊人數，而旅行社要賺錢，各有所圖，於是搞出史上最大觀光落跑團，越南團153人來台，入境後脫團剩1人，這樣的政府真是「丟人」！

這起脫團案係「觀宏專案」旅行團，由東森旅行團陸續接待4個大型越南團共153人，分別在21日及23日入境高雄，入境後竟脫團逃逸了152人，只剩下1名領隊，凸顯觀宏專案的荒謬性。

觀宏專案係針對東南亞國家優質團體，提供團進團出「一站式」線上申請的簽證便捷措施，目前適用國家包括印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國等。蔡政府上台後兩岸關係急凍，陸客銳減，於是力推觀宏專案衝高來台觀光人數，但因簽證手續簡單且不必附財力證明，成為來台打黑工新管道。

諷刺的是，觀宏專案原本鼓勵的是東南亞國家優質團體，因配套措施不足，成了美化數字遊戲，假觀光脫團逃逸打工賣淫時有所聞，這次因脫團人數創新高、成了國安大漏洞，才引發政府關注。

越南觀光團153人來台落跑剩1人，自是人蛇集團有計畫性的安排、接送，脫團這152人到底跑哪去了？警政單位有必要盡速撒網逮回，否則這些人可能成了黑工，衍生的治安、甚至國安疑慮，更是國人最擔心的問題。

丟人案事發後，旅行社頻頻喊冤，觀光局與外交部等相關單位則互踢皮球，連152人只買單程機票是誰的責任就爭論不休。行政院如果只嘴巴說說會檢討，而不省思新南向政策已走偏了，檢討將流於形式，丟人案還會一再發生！

(中國時報)